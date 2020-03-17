Kayısı işletmesinde yangın çıktı
Malatya'nın Darende İlçesinde, Kayısı işletmesinde yangın çıkıp, büyük zarar meydana geldi.
17.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:02
Malatya 'nın Darende İlçesinde, Kayısı işletmesinde yangın çıkıp, büyük zarar meydana geldi.
Yangın, ilçenin Heyik Eteği Mahallesi Çayır Tarla Caddesi'nde bulunan Şemi Eren'e ait olan ve işletmeciliğini Emre Eren'in yaptığı 450 metrekare kayısı işletmesinde meydana geldi. Çıkan yangın sonucu, 10 bin koli, 600 bin adet kayısı tabağı, bilgisayar yazıcısı, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı, hızar motoru, 800 plastik kasa, 3 ton kayısı, market tipi buzdolabı, ofis malzemeleri ve kuru yemiş makinesi yandı.
Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA
Yangın, ilçenin Heyik Eteği Mahallesi Çayır Tarla Caddesi'nde bulunan Şemi Eren'e ait olan ve işletmeciliğini Emre Eren'in yaptığı 450 metrekare kayısı işletmesinde meydana geldi. Çıkan yangın sonucu, 10 bin koli, 600 bin adet kayısı tabağı, bilgisayar yazıcısı, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı, hızar motoru, 800 plastik kasa, 3 ton kayısı, market tipi buzdolabı, ofis malzemeleri ve kuru yemiş makinesi yandı.
Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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