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Kayısı üreticilerine ilaçlama anlatıldı

Baskil ilçesinde Ziraat Odası tarafından, kayısı üreticilerine yeni ilaçlama makinesi uygulamalı olarak anlatıldı.

24.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:02
Kayısı üreticilerine ilaçlama anlatıldı
Baskil ilçesinde Ziraat Odası tarafından, kayısı üreticilerine yeni ilaçlama makinesi uygulamalı olarak anlatıldı.
Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, yaptığı açıklamada, üreticilerin yeni makine ile ilaca maruz kalmadan ilaçlama yapabileceklerini belirtti.
Zilayaz, çiftçilere tarımdaki yeni teknolojileri tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Baskil, Teknoloji

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