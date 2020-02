Kayısıda ihracat hızla artıyor

Türkiye'de Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında ihracat her geçen gün artıyor. Özellikle Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün birçok ürünü etkilediğini ifade eden Borsa Başkanı Ramazan Özcan, "Kayısı ihracatımızda herhangi bir düşüş yok, aksine yeni rekorlar kıracağımıza inanıyorum" dedi.Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da en önemli ihraç ürün olan kayısı, dünyada yeni pazarlara açılarak hem kente hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Malatya'da 50 binden fazla ailenin de geçim kaynağı durumunda olan sarı altın, şu anda 110'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Her ay bir önceki aya göre ihracat rakamlarının arttığı Malatya kayısında yapılan etkin tanıtım dabu yükselişte önemli rol oynuyor.Kayısı ihracatı ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları önemli çalışmalar ile kayısının dünya pazarına daha da açılması adına gayret gösterdiklerini dile getirdi. Özellikle Avrupa ülkelerinde coğrafi işaretli Malatya kayısısının yoğun talep gördüğünü dile getiren Özcan, insan sağlığına birçok faydası kanıtlanmış olan kayısıya bu noktada da ciddi anlamda ilgi olduğunu söyledi. Malatya ekonomisinin can damarı ve şehrin en önemli ekonomi aktörü olan kuru kayısıda da ihracatın her geçen ay arttığını kaydeden Özcan, şuan için kayısı ihracatında ise bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.Dünyanın son günlerde önemli bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Özcan, geçtiğimiz günlerde Çin'e kayısı ihracatının durma noktasına geldiği yönündeki açıklamasını da anımsattı. Başkan Özcan, "Özellikle tarım ürünlerinin ihracat ve ithalat ile ilgili birtakım gazetelerde televizyonlarda açıklamalar vardı. Burada sadece Çin ile ilgili kuru kayısı ihracatında bir problem olduğunu ifade etmiştik ama bu sanki genel anlamda bir problem varmış gibi değerlendirildi. Bu anlamda kesinlikle kuru kayısı ihracatında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Avrupa, Amerika ve ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer bütün ülkelerde şu ana kadar herhangi bir problem herhangi bir sıkıntımız yoktur. İhracatımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şubat ayında da inşallah 10 bin tona yakın bir ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.Önümüzdeki Mart ayında da çok yoğun şekilde kayısı ihracatı gerçekleştirileceğini kaydeden Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çünkü şu anda ihracatçılarımızla da yapmış olduğumuz görüşmelerde birçok ülkeden yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. İnşallah bu özellikle korona virüsü probleminden kuru kayısının bir tarım ürünü olarak herhangi bir etki altında kalacağını düşünmüyoruz. Bizim zaten Çin ile olan ihracatımız sadece natürel ürün dediğimiz gün kurusu kayısısı. Dolayısıyla zaten kükürtlü ürün ihracatımız şu anda mevcut portföyümüzün yüzde 95'ini oluşturuyor. Zaten kükürtlü diye adlandırdığımız hem Avrupa'da hem de dünyanın 112 ülkesine ihracatını gerçekleştirdiğimiz üründe herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Aksine son Ocak ayı da dahil olmak üzere Şubat ayında da ihracatımızda ciddi bir artış söz konusudur. Bu artış Mart ayı içinde de devam edecek diye düşünüyoruz. Ayrıca Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde özellikle yılbaşında christmas day diye adlandırdığımız yılbaşı Noel tatilinde marketlerde en çok tüketilen kuru meyve olarak şu anda görünüyor. Bu da ithalatçının özellikle Şubat ayının taleplerinde de ortaya çıkmış durumdadır. İnşallah bundan sonra da hızlı bir şekilde kayısı ihracatımız devam edecektir. Şunu kamuoyunu bilmelidir ki ihracatımızda herhangi bir sıkıntı ve problem söz konusu değil aksine ihracatımız artarak devam ediyor." - MALATYA