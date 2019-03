Kayısıda İlk Çiçeklenme Başladı

Kaynak: İHA

Malatya çiftçisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı da ağaçlarda ilk çiçeklenme özellikle düşük rakımlı bölgelerde görülmeye başlandı.Dünyada kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Malatya'da, kayısı ağaçlarında ilk çiçeklenme düşük rakımlı bölgelerde başladı. Kale ilçesiyle Pütürge ilçesinde baraja sahiline yakın bölgelerde görülen çiçeklenmenin havaların sıcak devam etmesi ile yaklaşık 30 gün içerisinde kentteki tüm ağaçlarda görülmesi bekleniyor.Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, kayısıda ilk çiçeklenmenin görüldüğü yerin en düşük 640 rakımlı yerlerde başladığını söyledi. Kale ilçesinde 720 rakımlı bir bahçede incelemelerde bulunan Çiçek, "Bu süreç aslında kayısı da fenolojik olarak sürecin başladığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığında devam etmesi ile çiçeklenmeler başlanmış olacak" dedi.Kayısı da ilk çiçeklenmenin mevsimin de başladığının göstergesi olduğunu da ifade eden Çiçek, sıcaklıkların sürmesi halinde 25-30 gün içerisinde Malatya'daki tüm kayısı ağaçlarında çiçeklenmenin sona ereceğini söyledi. Geçen yıla baktıklarında aynı noktada çiçeklenmenin 23 Şubat'ta görüldüğünü belirten Çiçek, bu yıl 10 gün çiçeklerin geç açtığını ancak uzun yıl ortalamasına baktıklarında ise 10 gün erken çiçeklenmenin görüldüğünü söyledi.Özellikle kayısı üreticilerinin korkulu rüyası olan ilk bahar erken donlarının her zaman risk taşıdığını belirten Çiçek, "Risk tarımda her gün vardır. Sadece bu dönemde ilkbahar geç donları ağırlıklı olarak görülebiliyor. Nisan'ın ikinci haftasında ise dolu hasarları ciddi risk teşkil edebiliyor" şeklinde konuştu.Çiçek açma tarihine göre bu tür riskleri veya oluşabilecek tabi afetleri ön görmenin mümkün olmadığını da dile getiren Çiçek, "Mevsimin gidişatını takip edeceğiz, çiftçilerimizin bu saatten sonra hazırlıklı olmaları çok çok önemli" şeklinde konuştu."Düşük sıcaklıkların ağaçları hangi evrede yakaladığı önemli"Kayısıda çiçeklerin açma tarihinin afete maruz kalma olasılığı ile doğru orantılı olmadığını da kaydeden Çiçek, "Geçmiş yıllarda yaptığımız gözlemlerde bunun örneğini gördük. Bu nedenle kayısı da veya tarımsal ürünlerin tamamında tabii afetlerin riski her zaman mevcuttur. Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde, kayısının erken ya da geç açmasının olası rekoltelerde doğru orantılı olmadığını gördük. Mevsimin seyrine göre tabii afetlerin derecesine göre bu rekolteler değişebiliyor. Düşük sıcaklıkların ağaçları hangi evrede yakaladığı önemli. Eksi 3 derecede çiçeklenme döneminde etkilenme olurken, meyve döneminde ise eksi 1'lerde zarar görme olasılığı yüksek. Meyvelerin büyüdüğü dönemde dolu hasarları olurken, erken meyve döneminde ise en düşük sıcaklık bile olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.Bu dönemde çiftçilere de uyarılarda bulunan Başkan Çiçek, ağaçlardaki bakım çalışmaları ve zirai mücadelenin aksatılmamasını istedi. Çiçek, yaptıkları gözlemlerde bu tür bakım ve mücadelelerin hem ürün kalitesini birinci derecede etkilediğini hem de İlkbahar geç donlarına karşı meyvelerin daha dayanıklı olduğunu söyledi. Tarımda iki kere ikinin dört etmediğini de vurgulayan Çiçek, "Asla hiç bir zaman tek unsurlarla sonuca gitmek mümkün değil. Birçok parametreleri bir arada bulundurmak lazım. Bu saatten sonra her türlü afete karlı çiftçilerimizin hazırlık olması da gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA