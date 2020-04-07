Kayısıda sezon heyecanı

Sofralık kayısıda Türkiye 'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin 'in Mut ilçesinde sezon iki hafta sonra açılacak.



Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaklaşık 10-15 gün sonra açıkta erik ve kayısı hasadının başlayacağını söyledi.



Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise şu anda toptancı halinin sezona hazır olduğunu ifade etti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise korona virüs dolayısıyla hal sezon açılış programını iptal ettiklerini belirterek, "Kayısı denince hala Malatya kaysısı reklamı yapıyorlar. Malatya'nın kayısısı Mut'ta kayısı bittikten sonra çıkar. Çünkü Malatya kayısısı kurutmalık, Mut kaysısı ise sofralıktır. Geçen yıl Kayısıda 110 bin tonunun 60 bin tonunu iç piyasada, 50 bin tonunu da dış piyasada tükettik. Pazar sorunumuz hiç olmadı. Bu sene ne yapabiliriz noktasındayız düşünceliyiz. İnşallah bu kara duman kalkar. Bizimle irtibata geçen ihracatçılar var. İnşallah devlet ihracatçılara da bir destek verir" dedi.



Üreticilerde sezon öncesi ilçeye dışarıdan gelecek yüzlerce işçi için korona virüs nedeniyle tedbir alınması istendi. - MERSİN

Kaynak: İHA