Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayısıda sezon heyecanı

Sofralık kayısıda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde sezon iki hafta sonra açılacak.

07.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:35
Kayısıda sezon heyecanı

Sofralık kayısıda Türkiye 'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin 'in Mut ilçesinde sezon iki hafta sonra açılacak.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaklaşık 10-15 gün sonra açıkta erik ve kayısı hasadının başlayacağını söyledi.


Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise şu anda toptancı halinin sezona hazır olduğunu ifade etti.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise korona virüs dolayısıyla hal sezon açılış programını iptal ettiklerini belirterek, "Kayısı denince hala Malatya kaysısı reklamı yapıyorlar. Malatya'nın kayısısı Mut'ta kayısı bittikten sonra çıkar. Çünkü Malatya kayısısı kurutmalık, Mut kaysısı ise sofralıktır. Geçen yıl Kayısıda 110 bin tonunun 60 bin tonunu iç piyasada, 50 bin tonunu da dış piyasada tükettik. Pazar sorunumuz hiç olmadı. Bu sene ne yapabiliriz noktasındayız düşünceliyiz. İnşallah bu kara duman kalkar. Bizimle irtibata geçen ihracatçılar var. İnşallah devlet ihracatçılara da bir destek verir" dedi.


Üreticilerde sezon öncesi ilçeye dışarıdan gelecek yüzlerce işçi için korona virüs nedeniyle tedbir alınması istendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Mersin, Mut, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kayısıda sezon heyecanı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı Ekonomi
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:10: WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı - Ekonomi 13:10: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:09: Japonya'da olağaüstü hal ilan edildi - Ekonomi 13:08: Temassız ödemeler Mart'ta üç katına çıktı - Ekonomi 12:56: Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı - Ekonomi 12:26: Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı - Ekonomi 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:34: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 10:52: Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak - Ekonomi 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler