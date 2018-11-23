Kayısıda Yıl Sonu İhracat Hedefi 280 Milyon Dolar

23 Kasım 2018 Cuma 09:57



23 Kasım 2018 Cuma 09:57

Kayısıda yıl sonu ihracat hedefi 280 milyon dolarMALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 100 bin ton kayısı ihracatı yapılarak 280 milyon dolar civarında gelir elde edileceğini söyledi. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da 2018 sonuna kadar yaklaşık 280 milyon dolarlık kayısı ihracatı hedefleniyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ihracatının şu an devam ettiğini belirterek, "Rakamlarda bir artış görmüyoruz ama geçmişteki mevcut pazarımızı da koruyoruz. Özellikle de Eylül ve Ekim aylarındaki ihracatımız geçmiş aya göre yaklaşık 500 ton civarında bir artış gösterdi" ifadelerine yer verdi. Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle sektörün kısmen zor durumda kaldığını da ifade eden Özcan, "Bu dalgalanma, son aylarda özellikle ihracatçının ve ithalatçının sağlıklı alışveriş yapması konusunda sıkıntıya neden oldu. Özellikle bizim döviz kurunun yüksek olduğu dönemlerde satış yapan firmalarımız, kurdaki düşüşten sonra TL'ye dönerken ciddi anlamda zarar görüyorlar" şeklinde konuştu. Hükümetin ekonomideki manipülasyona karşı aldığı tedbirlerin etkili olmaya başladığını da vurgulayan Özcan, "Böyle olunca da kurda normalleşme süreci başladı. Burada ihracatçımızın kurun nerede seyredeceğini görmesi gerekiyor, özellikle bu konuda zor durumdayız. Eğer kur stabil hale dönerde belli bir seviyede ekonomideki yerini alıp devam ederse bu bizim elimizi güçlendirecek ve daha çok ihracatçı ile ithalatçı arasındaki ticari ilişkiler biraz daha yoğunlaşacaktır" diye konuştu. İhracatta artış beklediklerini dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şöyle devam etti: "Dünyada bir kısım krizler gıda sektörünü ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle Amerika Hükümetinin tutarsız davranışları bunu etkiliyor. Son İran ambargosu bile belki bizim alışveriş yaptığımız ülkelerle ilgili doğurur mu diye düşünüyorduk ama İran'a yapılan ambargonun dışında kaldığımız için dolardaki stabil hareket devam ederse de biz işlerin açılacağını düşünüyoruz." Hedeflerinin yıl sonuna kadar 100 bin ton kayısı ihracatı olduğunu ve 270 ile 280 milyon dolar arasında gelir beklediklerini ifade eden Özcan, "2017 yılının ihracatı ile 2018 yılı sonundaki ihracatın da paralel olduğunu görüyoruz. Kayısıda bu yıl son aylardaki ortalama fiyatımız 2,7 dolar, yıl sonu itibari ile sezon kapanışında ortalama 100 bin ton ihracat bekliyoruz yani bu yılın sonunda 55 bin ton tahmin ediyoruz. 2018 Temmuz ayından 2019 Temmuz ayına kadar 100 bin ton ihracat bekliyoruz, bu yılın sonunda 55 bin tonu göreceğiz, Temmuz ayına kadar da 100 bin ton ihracatı tamamlamış olacağız. Burada da yaklaşık 270-280 milyon dolar civarında da bir gelir tahmin ediyoruz ama bu ürün fiyatlarının artış veya düşüşünde biraz farklılık gösterebilir" ifadelerine yer verdi. Kayısı ihracatındaki en büyük sorunlarının kükürt olduğunu da vurgulayan Borsa Başkanı Özcan, "Geçtiğimiz günlerde kükürt ile ilgili çok önemli bir gelişme oldu, iç piyasa dediğimiz kuruyemiş sektöründe ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyorduk. Tarım Bakanımızın verdiği talimatla numune alımı durduruldu, durdurulduğu süre içerisinde de yeni bir düzenleme ile yaklaşık 37 bin TL olan cezalar ciddi anlamda cüzi rakamlara indirilecek" şeklinde konuştu. Öte yandan, bu yıl Malatya'da kayısı rekoltesinin yüksek olması dolayısıyla fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Bu nedenle ürünlerini satmak için pazara getiren üretici düşük fiyat karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Kuru kayısının piyasası olan Malatya Şire Pazarı'nda esnaf, alıcı bulamadığı için ürününü değerinin çok daha altında satmak zorunda kalıyor. Bu yıl Şire Pazarı'nda kuru kayısı kalitesine göre 5 ile 16 lira arasında alıcı buluyor. 1. sınıf olarak tabir edilen kaysı maksimum 16 liradan satılıyor fakat alıcı bulmak güçleşiyor.