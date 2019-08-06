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Kayısının başkentinde Bayramda şeker yerine kayısı ikram edilecek

Kayısının başkentinde Bayramda şeker yerine kayısı ikram edilecekMALATYA - Kayısının başkenti Malatya'da Kurban Bayramında misafirlere şeker yerine kayısı ikram edilecek.

06.08.2019 11:32
Kayısının başkentinde Bayramda şeker yerine kayısı ikram edilecek
Kayısının başkentinde Bayramda şeker yerine kayısı ikram edilecek
MALATYA - Kayısının başkenti Malatya'da Kurban Bayramında misafirlere şeker yerine kayısı ikram edilecek.
Kurban Bayramına sayılı günler kalırken bayram telaşı da kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Vatandaşlar bayram için bir yandan kurbanlık alımını gerçekleştirirken bir yandan da hem kılık kıyafet hem de bayramın olmazsa olmazı şeker alışverişini yapıyor.
Ziyaret fasılları kayısı ile renklenecek
Bu yıl kayısı hasadının bayrama denk geldiği Malatya'da bayram ziyaretlerinde ağızlar kayısı ile tatlanacak. Malatyalılar ziyaret faslında misafirlerine şeker yerine daldan yeni koparılmış taze yaşa kayısılardan ikram edecek. Lezzeti ve doğallığıyla damak çatlatan ve sağlık dostu olan kayısı Kurban bayramına adeta renk katacak.
Bayramda kayısı ikramının fiyat açısından da uygun olduğunu ifade eden kayısıcı Yusuf Doğan özellikle gurbette yaşayan Malatyalıların bu bayram doya doya kayısı yiyeceğini aktardı.

Malatya, Genel

Kaynak: İHA

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