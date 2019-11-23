Haberler » Güncel » Kayısının tatlısı da revaçta - Haber

Kayısının tatlısı da revaçta

Malatya denince akla ilk gelen kayısı, kozmetikten sabuna, kebabından, dondurmasına birçok farklı üründe de yer alıyor.

23.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:03Kayısının tatlısı da revaçta
denince akla ilk gelen kayısı, kozmetikten sabuna, kebabından, dondurmasına birçok farklı üründe de yer alıyor. Gün kurusu denilen organik kayısıdan yapılan tatlılar da Malatya sofralarının değişmez menüsünde.

Malatya'nın en önemli gelir kaynaklarının başında yer alan kayısı birçok ülkeye ihraç edilerek hem ülke hem de kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İnsan vücuduna birçok faydası bulunan kayısıdan elde edilen ürünler de özellikle il dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. Birçok damak tadında kullanılan kayısı, aroması ve tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Malatya'ya gelen ve özellikle ağır yağlı tatlılardan uzak durmak isteyenlerin bir numaralı tercihi ise organik kayısı olan gün kurusu kayısıdan yapılan tatlı. Tereyağı ile fırında yapılan kayısı tatlısı, hem hafifliği ile hem de tadı ile ağzının tadını bilenlerin de en çok tercih ettiği tatlılar arasında.

Yapımı oldukça basit olan ve isteyen herkesin rahatça yapabileceği kayısı tatlısında özellikle il dışından gelen misafirler tarafından çokça ilgi gördüğü biliniyor. Malatya mutfağının birçok alternatifini sunan restoran yetkilisi Abdulkadir Saygı, yıllardır yaptıkları kayısı tatlısının her zaman revaçta olduğunu söyledi.

Malatya'ya gelen misafirlerin mutlaka tadına baktığı kayısı tatlısının hem sağlıklı hem de hafif olması nedeniyle ilgi gördüğünü ifade eden Saygı, sunumlarını kaymak ve dondurma eşliğinde yaptıklarını da dile getirdi. Kayısıların içerisine tek tek cevizlerin konulması ve sonrasında tuzsuz tereyağı ile birlikte fırına bırakıldığını belirten Saygı, "Kayısı tatlısı siyah gün kurusundan yapıldığı için çok ilgi görüyor. Malatyalılar zaten biliyorlar ama genellikle yabancı misafirlerin ilgi odağı oluyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:55 Göz kanlanması göz tümörü habercisi olabilir
10:55 Otomobil lastiğinden fıstığa kadar her şeyi çalan şüpheliler yakalandı
10:54 Otizmli çocuğu için dernek kurdu
10:53 Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
10:48 Uğurlu öğretmenler günlerini kutladı
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
23.11.2019 10:55:58