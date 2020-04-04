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Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar

Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ülke genelinde artış göstermesinin ardından il dışından kente giriş yapan sürücü ve yolcuların isimleri tek tek kayıt altına alınıyor.

04.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:32
Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar
KARABÜK - Karabük 'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ülke genelinde artış göstermesinin ardından il dışından kente giriş yapan sürücü ve yolcuların isimleri tek tek kayıt altına alınıyor.
Korona virüs salgını nedeni ile her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından Karabük'te tedbirler sıklaştırıldı. Ankara ve İstanbul ile Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine ulaşımın sağlandığı yollarda bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarında, il dışından gelen yolcuların ateşleri sağlık personeli tarafından ölçülerek, bilgilendirme formu dağıtılıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu uygulamada, durdurulan araçlarda yolcuların 'sosyal mesafe' kuralına uyup uymadıklarına dikkat eden polis ekipleri, uyarılarda bulunarak kente giriş yapan vatandaşları tek tek kayıt altına alıyor. Polis ekipleri tarafından, il dışından kente gelen vatandaşların telefon, T.C kimli numaraları ve gidecekleri adresler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan bilgiler Karabük Valiliğine teslim edilirken, İl Pandemi Kurulu tarafından kayıt altına alınanlar adreslerinde 14 gün süreyle kontrol ediliyor.
Diğer noktalarda da uygulamaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Polis, Genel

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Kayıt altına alınmadan şehre alınmıyorlar
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