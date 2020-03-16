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Kayıtlar başladı; Doğa Koleji çalışkan arılarını bekliyor

HER çocuğun iyi eğitim almayı hak ettiği inancıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji önümüzdeki dönemde kalitesini artırarak devam etmeyi hedefliyor.

16.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:42
Kayıtlar başladı; Doğa Koleji çalışkan arılarını bekliyor
HER çocuğun iyi eğitim almayı hak ettiği inancıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji önümüzdeki dönemde kalitesini artırarak devam etmeyi hedefliyor. Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) güçlü akademik altyapısıyla yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

"ERKEN YAŞTA KARİYER PLANLAMASI GEREKLİ"

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yabancı dil eğitiminin ve kariyer planlamalarının erken yaşta başlamasının önemine değinerek, "Girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyler yetiştirerek, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici eğitim programları oluşturuyoruz. Bilgiyi edinmenin yanında, bilginin doğru kullanımı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendireceğiz" dedi.

Eğitim programlarını öğrencilerinin geleceğini düşünerek oluşturduklarını belirten Özeren şunları söyledi:

"Kariyer gelişimi yaşam boyu devam eder. Öğrencilerimizi kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun projelere yönlendirerek yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. İTÜ'nün akademik gücüyle çocuklarımıza yeni yetkinlikler kazandıracağız. Tamamen eğitim konuşacağımız bir döneme girdik. Doğa Koleji'nde bilimsel süreç becerileri kazanan öğrencilerimizi, araştırma, inceleme ve problem çözme yetkinlikleri ile donatarak yaşadıkları yüzyılın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştireceğiz."

YAPAY ZEKA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "İTÜ'nün vizyonunu eğitim kalitemizle birleştirerek en iyiyi hedefliyoruz. Temel bilimlerle desteklenecek bir eğitimle çocuklarımızı erken yaşta yapay zeka teknolojileri ile tanıştıracağız" diye konuştu. Doğa Koleji ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yer alan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği planladıklarını anlatan Özeren, "Dijital dünyanın gençlerini yetiştirmek, geleceğin en önemli konuları arasında yer alan yapay zekanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla İTÜ'den destek alacağız" dedi.

GENÇ MÜZİSYENLER DOĞA KOLEJİ'NDE YETİŞECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) ile yapılacak iş birliği protokolü ile Doğa Koleji'nde müziğe yetenekli veya meraklı öğrencilerinin müzik bilgisinin geliştirilmesi ve öğrencilere bir enstrüman eğitimi verilmesini hedeflediklerini anlatan Özeren, "İTÜ TMDK ile işbirliği kapsamında kurslara katılacak öğrencilerimizin eğitimler sonunda sertifika sahibi olmasını planlıyoruz" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Güncel

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