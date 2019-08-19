Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda yüzde 9 düşüş ile 378 bin kişi azaldı

Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısında haziran ayında tüm zamanların rekoru kırılırken temmuz ayında büyük bir düşüş yaşandı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre temmuz ayında işsiz sayısı yüzde yüzde 8,6 azalarak, 4 milyon 39 bin kişi oldu. Böylece kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 378 bin kişi azaldı. Son bir yılda ise kayıtlı işsiz sayısı yüzde 51,2 yükseldi.İŞKUR'un açıkladığı verilere göre haziran ayında 4 milyon 417 bin olan kayıtlı işsiz sayısı temmuz ayında 4 milyon 39 bine kadar düştü. Aylık değişim oranı yüzde 8,6 oldu. Bu son iki senedeki en büyük düşüş oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,8'i erkek, yüzde 50,2'si kadın, yüzde 37'si ise 15-24 yaş grubunda.