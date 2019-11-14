Kayıtlı işsizler Ekim'de yüzde 0.3 azaldı

Türkiye'de, kayıtlı işsizler aylık yüzde 0.3 azalarak, Eylül ayındaki 4 milyon 53 bin 670 kişiden, Ekim'de 4 milyon 39 bin 555 kişiye geriledi.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ekim ayı verilerine göre, işsizlerin yüzde 50.6'sı kadınlardan, yüzde 49.4'ü erkeklerden oluşurken, işsizlerin yüzde 38.7'sini 15-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.

İŞKUR verilerine göre;

Ekim ayında, yüzde 33.3'ü kadın (48 bin 210 kişi), yüzde 66.7'si erkek (96 bin 593 kişi) olmak üzere toplam 144 bin 803 kişi işe yerleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 artışla, Ocak- Ekim döneminde yüzde 67.1'i erkek, yüzde 32.9'u kadın 1 milyon 273 bin 132 kişi işe yerleştirildi.

Ocak-Ekim döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla, "satış danışmanı, turizm-otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR'un işverenlerden aldığı iş sayısı Ekim ayında, yıllık yüzde 1.4 artışla 186 bin 240 olurken, Ocak – Ekim döneminde açık iş sayısı yıllık yüzde 12.1 düşüşle 1 milyon 810 bin 557 oldu.

Ekim ayında işverenlerden alınan iş sayısı aylık yüzde 1.2 azalırken, alınan açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden geldi.

Ekim ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 50 bin 666 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

işbaşı eğitim programı kapsamında 12bin 452 programa 39 bin 131 kişi,

mesleki eğitim kursu kapsamında 516 programa 10 bin 207 kişi,

girişimcilik eğitim programı kapsamında 82 programa 1,328 kişi katıldı.

Ocak-Ekim döneminde "işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu" kapsamında 105 bin 643 program düzenlendi ve bu programlara 479 bin 648 kişi katıldı.

Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 arttı. (Tablo)