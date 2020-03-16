Kayıtsız müşteri alan otele ceza
Malatya'da, kayıtsız müşteri alan otele 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı.
16.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:30
Malatya 'da, kayıtsız müşteri alan otele 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otel konaklama kimlik bildirim sistemine kaydı yapılmayan 4 farklı odada bulunan 4 şahsın olduğu görüldü. Polis, otel hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanununa muhalefetten 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı. - MALATYA
Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otel konaklama kimlik bildirim sistemine kaydı yapılmayan 4 farklı odada bulunan 4 şahsın olduğu görüldü. Polis, otel hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanununa muhalefetten 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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