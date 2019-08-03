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Kaykamak Arıcan'dan Cizre Çocuk Gelişim Merkezindeki çocuklara yüzme kursu müjdesi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret ederek çocuklara yüzme kursu açılacağını müjdeledi.

03.08.2019 16:13 Kaykamak Arıcan'dan Cizre Çocuk Gelişim Merkezindeki çocuklara yüzme kursu müjdesi
Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret ederek çocuklara yüzme kursu açılacağını müjdeledi.

Cizre GAP Çocuk Gelişim Merkezinde 2018-2019 döneminde uygulanan sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel programlar olmak üzere 35 kurs programı açılırken, bu kurslarda 781 çocuğun kaydının bulunduğu belirtildi. Yıl içerisinde uygulanan 151 etkinlikte 4 bin 394 çocuk ve ailelerine ulaşılarak bir yılda toplam 5 bin 175 vatandaşa hizmet verilen merkezi ziyaret eden Kaymakam Faik Arıcan, çocuklarla bir süre sohbet etti. Kaymakam Arıcan, sohbet sırasında çocukların isteklerini dinleyerek en kısa sürede yüzme kursu açılacağı müjdesini verdi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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