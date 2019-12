"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Asıl engel insanların kafasında olan engeldir" diyerek tüm görevlileri engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde bulunmaya davet etti.Samsun'da 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Samsun Valisi Osman kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri Samsun Engelli Kadınlar Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada dernek üyeleriyle sohbet edip yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymak, sonrasında dernekteki dokuma tezgahlarını inceleyerek buradaki ziyaretini sonlandırdı.Ziyaret sonrasında Vali Kaymak ve protokol üyeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve engelli sivil toplum kuruluşları iş birliğinde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldı. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde başlayarak Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda yapılan çelenk koyma töreni ile sonlandı. Yürüyüşte Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün yürüme engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesini iterek destek mesajları verdi.Samsun Engelli Kadınlar Derneğine gerçekleştirilen ziyarete Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser katıldı. Ziyarette dernek başkanı Selma Gündoğdu'dan yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alan Kaymak, 4 yıl önce valilik tarafından hediye edilen dokuma tezgahlarının burada nasıl kullanıldığını yerinde inceledi.Vali Osman Kaymak'a bilgi veren Selma Gündoğdu, "Kadınların bu tür işlerle aile hayatına ve kendi kişiliğini geliştirmeye faydası olduğunu düşündüğüm için arkadaşlarımızla engelli çocukları olan, kardeşi olan veya ailesinde olan ya da kendinde olan kadın grubu kurduk. Bu derneği kurduğumuzda Türkiye'de bu alanda kurulmuş ikinci dernektik. Genç kızlara ailelere nasıl faydalı olabiliriz diyerek yola çıktık. Samsun Valiliğinin ve sizin desteklerinizle 4 yıl önce aldığımız dokuma tezgahları ile bu çalışmaları yaptık. Bu tezgahlarda kilim ve şal üretiyoruz" şeklinde konuştu.Dokuma tezgahlarında engelli bireylerin yaptığı ürünleri inceleyerek yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaymak, "Alın terinden daha önemli daha güzel bir şey yoktur. İnsan için en kıymetli şey alın teridir. Emek çok kutsal bir şey bu anlamda bizde sizlere bundan sonra destek olacağız" ifadelerini kullandı.Ziyaret sonrası Vali kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri engelli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan farkındalık yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte Engelliler Günü'nün önemine dair açıklamalarda bulunan Vali Kaymak şunları söyledi: "Engelliler Günü'nde onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek adına bu yürüyüşe katıldık. Engellilik kimsenin istediği bir durum değildir ancak bir sonuçtur o yönüyle bizlerin onlarla dayanışma içerisinde olması ve onların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde bulunmamız gerek. Asıl engel insanların kafasında olan engeldir. Bütün görevlileri engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar hizmetler yapmaya davet ediyorum."Yürüyüşte Topçu Albay Recep Ali Üstün ile önlerindeki engelli bireyin tekerlekli sandalyesini iten Vali Kaymak daha sonra düzenlenecek diğer programlara katılmak üzere yürüyüşten ayrıldı. Farkındalık yürüyüşü Atatürk Parkı'nda bulunan Onur Anıtı'nda sonlanarak yapılan çelenk sunumu ile devam etti.Onur Anıtı'nda yapılan törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), Anadolu Ortopedik engelliler Derneği Samsun Şubesi, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Samsun Şubesi, Medicalpark Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi temsilcileri anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi.Çelenk koyma töreni sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan sivil toplum kuruluşları adına Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu bir konuşma yaptı.Hakyemezoğlu yaptığı konuşmada, "Samsunumuzda engelliler için yapılması gerekenler yapılıyor ancak yeterli değil. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda Samsun'un engelliler için daha yaşanabilir bir şehir olmasını istiyoruz. Toplu taşımanın, mimari engellerde ve yeni yapılan binalarda iskan aşamasında engelliler adına uygun olup olmadığının dikkate alınması gereklidir" diye konuştu."9650 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti veriyoruz"Hakyemezoğlu'nun konuşmasının ardından sözü alan Tekin Balcı ise "Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde olduğu gibi güne yakışır bir program gerçekleştirdik. Bakanlığımızın hizmetleri her yıl giderek artmakta. Hizmetlerimizin daha yeterli hale gelmesi için tüm engellilerimizin insanoğluna yaraşır bir hayat sürmesine yardımcı olmak için hayatın her alanına katılmaları katkı vermelerini sağlamak için elimizden geldiğince onlara destek vermeye devam ediyoruz. İlimizde 9650 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Evde bakılması mümkün olmayan engellilerimizi yatılı kurum bakımına alıyoruz. Samsun genelinde 2 tane resmi toplamda 7 tane özel bakım merkezinde ortalama 700 engellimize 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" dedi.Tekin Balcı'nın konuşması sonrasında tören sona erdi. - SAMSUN