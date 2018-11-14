Kaymakam 10 Çocuğu ve 50 Torunu Bulunan Hasan Dedeyi Ziyaret Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:18



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:18

Araban İlçesi Kaymakamı Emin Bağlı, ilçeye bağlı Nurettin kırsal mahallesinde yaşayan 10 çocuğu ve 50 torunu bulunan 99 yaşındaki Hasan Ersoy'u evinde ziyaret etti.Kaymakam bağlı, 5 yıl önce yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen Hasan Ersoy'u evinde ziyaret etti. Ersoy'un sağlık durumu ve ihtiyacı olup olmadığını da soran Kaymakam Bağlı, Hasan dede ile uzun süre sohbet ederek, bölgenin ve ilçenin geçmişi hakkında bilgi aldı.Kaymakam Bağlı, Hasan dede'ye sorduğu "Kaç çocuğun var" sorusuna ise 10 çocuğum ve 50 torunum var" cevabını aldı. Bu cevaptan sonra çocukları ve torunları ile birlikte hayırlı ve uzun bir ömür temennisinde bulunan Kaymakam Bağlı, "Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran yaşlılarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları sevgi desteğini onları ziyaret ederek vermek bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da vefa borcudur. Unutulmamalıyız ki hepimiz bir gün yaşlanacağız. Aziz milletimizin zengin kültüründen aldığı en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisidir. Kültürümüzü, geleneklerimizi, toplumsal değerlerimizi bugüne taşıyan, hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizi sık sık ziyaret edip onların hayır dualarını almalıyız" dedi."Allah devletimize ve devlet büyüklerimize zeval vermesin"Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dua eden Ersoy ise, "Allah devletimize ve devlet büyüklerimize zeval vermesin. Yüce Rabbim yoğun işleri arasında zaman ayırıp beni ziyarete gelip benim halimi hatırımı sorup benimle sohbet eden Araban ilçesi Kaymakamımız Emin Bağlı'ya Allah güç kuvvet versin. Allah onu sıkıp, incitmesin inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP