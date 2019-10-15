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Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Yüylük ve Selkisaray köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

15.10.2019 10:33Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Yüylük ve Selkisaray köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Selkisaray köyümüzde devam eden köy konağı inşaatımızı kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Köyümüz için oldukça önemli olan bu yatırımın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Yüylük köyünde alt yapı ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı. İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber parke yapılan alanlarda ve köyün çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Devletimiz köylerimizde yatırımlarına aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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