Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz Tüm İmkanlarıyla Vatandaşlarımızın Yanındayız

Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ilçeye bağlı Eyidemir Köyü'nde yapımında sona gelinen parke döşeme işlerini yerinde inceledi.
Kış mevsiminin tamamen şiddetini hissettirmeden bir köyümüzün daha parke taşı döşeme işlerini bitirmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Abbsoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla köylümüzün yanında. Köylerimizde kanalizasyon ve parke taşı döşeme işlemlerinin yanında, içme suyu çalışmalarına da önem veriyoruz" diye konuştu.
Kaymakam Abbasoğlu, Eyidemir köyü ziyaretinde, ekmek yapılan fırınları ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün tespit ettiği aileleri ziyaret etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA