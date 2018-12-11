Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz Tüm İmkanlarıyla Vatandaşımızın Yanındadır

11 Aralık 2018 Salı 10:35



11 Aralık 2018 Salı 10:35

Altıntaş Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş ilçesi Yeşilyurt Köyünde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Hüseyin Çanak'a ait evin bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Çanak ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Abbasoğlu, çıkan yangından derin üzüntü duyduğunu ve can kaybının yaşanmamasının ise teselli olduğunu belirtti.Devletimizin tüm imkanlarının seferber edileceğini, gerekli çalışmaların Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Kütahya AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde başlayacağını dile getiren Abbasoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla Hüseyin Amcanın yanındadır" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA