Kaymakam Abbasoğlu: Dumlupınar'ı Her Yıl 50 Bin Kişi Ziyaret Ediyor

Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman
, Kütahya'nın Dumlupınar
ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman, ilçenin tarihi, idari yapısı, ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler aldı.
Ziyarette Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
ile İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt
hazır bulundu.
Dumlupınar'ın Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı, Türkiye Cumhuriyeti
'nin temelinin atıldığı topraklar olduğunu belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ilçeyi ziyaret ettiğini söyledi. Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, kısa vadeli ziyaretlerin ilçe ekonomisine katkı sağlaması yönünde çalışma başlattıklarını kaydetti.
Vali Dr. Ömer Toraman, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı da makamında ziyaret etti.
Vali Dr. Ömer Toraman, Dumlupınar ziyaretine Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Misafirhanesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, İlk Hedef Anıtı ve Atatürk Karargah Evi ziyaretiyle devam etti. Ziyaretlerde Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan ile Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli Recep Canik
, Vali Dr. Ömer Toraman'a bilgiler verdi.
Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi anı defterini imzalayan Vali Dr. Ömer Toraman şu ifadelere yer verdi. "Büyük zaferin kazanıldığı topraklara, Dumlupınar ilçemize yapmış olduğumuz ziyaret vesilesiyle Başkomutan Tarihi Milli Parkı alanını gezme imkanı buldum. Bu ziyaret vesilesiyle kahramanlarımızı ve şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir."
Dumlupınar Şehitliği ile Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman ve beraberindeki heyet şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Ömer Toraman,Dumlupınar
22 Kasım 2018 Perşembe 10:56