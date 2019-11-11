Haberler » 3. Sayfa » Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı - Haber

Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma tarafından gece yapılan yol uygulamasına katıldı.

11.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:25Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği ve tarafından gece yapılan yol uygulamasına katıldı.

Dumlupınar istasyon kavşağında uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yapılan çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik'ten bilgi aldı.

Abbasoğlu, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Mustafa Çelik, Dumlupınar, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:59 Zeytinburnu'nda 10 kaçak göçmen yakalandı
10:52 Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı
10:50 Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı
10:45 DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi
10:49 Tarlaya uçan kamyonetin altında can verdi
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:05:27