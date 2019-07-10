10.07.2019 10:30
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Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan işletmelerin çoğalması ana hedefimiz

Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan işletmelerin çoğalması ana hedefimiz

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ilçeye bağlı Kızılcaköy'de bulunan kömür ocağını ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ilçeye bağlı Kızılcaköy'de bulunan kömür ocağını ziyaret etti.

Ziyarete İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, İlçe Başkanı Ali Bursa, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Kızılcaköy Muhtarı Yaşar Özçelik katıldı. İşletme sahibi Alaattin Güzen'den ocaklar hakkında bilgi alan Kaymakam Abbasoğlu işletmede incelemelerde bulundu.

İlçe ekonomisine istihdam sağlayan bu tür işletmelerin çoğalması ana hedefimiz. Güvenlik tedbirleri alınmış ve yasalar çerçevesinde çalışan bu tür işletmelerimizi her zaman destekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Ekonomi

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