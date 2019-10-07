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Kaymakam Abbasoğlu: "Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor"

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, devletin köylerde yaptığı yatırımların aralıksız devam ettiğini söyledi.

07.10.2019 10:07Kaymakam Abbasoğlu:
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, devletin köylerde yaptığı yatırımların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ilçeye bağlı Yüylük köyünde devam eden altyapı, çevre düzenleme, imam evi bakım onarımı ve kilitli parke taşı çalışmalarını, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde tehlike arz eden metruk binaları yerinde inceledik. Bazı binaların temelinde çatlamalar olduğunu bazılarının ise çatılarında oluşan sorunlardan dolayı tehlike arz ettiğini tespit ettik. Kısa sürede gerekli çalışmaları yapıp önlemlerimizi alacağız. Ayrıca Yüylük köyümüz başta olmak üzere altyapı ve çevre düzenlemesi olmayan köyümüz kalmayacak. Köylerimizdeki su deposu çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız devletimizin daima yanlarında olduğunun farkındalar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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