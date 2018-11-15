Kaymakam Abbasoğlu: Köylerimizin Altyapı ve Su Sorunu Önceliğimiz

15 Kasım 2018 Perşembe 11:10



15 Kasım 2018 Perşembe 11:10

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Ağaçköy ve Eyidemir köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.Kaymakam Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile Eyidemir Köyünde yapımına devam edilen su deposu çalışmalarını yerinde inceledi. Abbasoğlu, yapılan su deposuyla Eyidemir köyünün yıllardır devam eden su sorununun tamamen ortadan kalkacağını söyledi. İncelemeden sonra heyet, Eyidemir köyünde Sultan Aydoğan ve Hafize Gül'ün evlerinde ziyaret ederek sohbet ettiler. Sohbette ailelerin ihtiyaçları dinlendi ve gerekli çalışmalar için Kaymakam Abbasoğlu tarafından talimat verildi.Daha sonra heyet ilçeye bağlı Ağaçköy'de yapımında sona gelinen parke taşı döşeme sahasını yerinde inceledi. Köylerin kış alarına girilmeden altyapı çalışmalarının bitirilmesi için gayrat ettilklerini belirten kaymakam Abbasoğlu köydeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek köyden ayrıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA