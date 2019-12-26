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Kaymakam Abbasoğlu: Köylerimizin sorunları önceliğimizdir

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Kızılcaköy'ü ziyaret etti ve devam eden çalışmaları inceledi.

26.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:53 Kaymakam Abbasoğlu: Köylerimizin sorunları önceliğimizdir
'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Kızılcaköy'ü ziyaret etti ve devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaret kapsamında köy camiine yapılan ve kaba inşaatı tamamlanan şadırvan'da ve köyün bazı kısımlarında incelemelerde bulundu. Köylerin sorunlarının her zaman önceliklileri olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Abbasoğlu'na İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Özel İdare Müdürü Kalender Yapıcı ve Birlik Müdürü Ahmet Yeter' de katıldı.

Daha sonra ilçe Kaymakamı Abbasoğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde vefat eden, ilçeye bağlı Kızılcaköy vatandaşlarından Dudu Işık eşi merhum Mustafa Işık'ın ailesine ve Yaşar Akgün'ün eşi merhum Elif Akgün'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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