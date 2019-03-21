Kaymakam Abbasoğlu: Üzerinde Bulunduğumuz Topraklar Sıradan Yerler Değil

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde şehitlikleri ön plana çıkaracak çalışmalar ve ilçe tanıtımı kapsamında yol güzargahında yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.Toplantıya, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Afyonkarahisar Milli Parklar 5.Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Milli Parklar Şube Müdürü Mine Durmuşer, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdür Vekili Cemil Sert, Mühendis Volkan Tanışman katıldı.İlçemizin tanıtım faaliyetleri ve Dumlupınar Şehitliği Çevre Düzenleme Projesi kapsamındaki yapılan sunumla birlikte karşılıklı istişareler yapıldığını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Özellikle İzmir-Ankara yoluna ilgi çekici etkili tabela, yazı ve yönlendirme işaretlerinin yapılması, yine ana yol güzergahında ve Kütahya yolları üzerine farkındalık oluşturacak milli duyguları harekete geçirecek tabela, yazı ve yönlendirme levhalarının yapılması ile alakalı konularda fikir alışverişinde bulunduk. Üzerinde bulunduğumuz topraklar sıradan yerler değil, tarihin yeniden yazıldığı, bayrağın düşmeyip bunun ispatını dünyaya göstermiş olduğumuz topraklardır. Bu bilinçle çalışmalar ve planlamalar yapıp tanıtım faaliyetlerimizin bu yönde ilerlemesini istiyoruz. Özellikle coğrafi konum ve ulaşım anlamında uygunluğumuzu, bu çalışmalar kapsamında tam anlamıyla avantaja çevirmek planlarımız içindedir" ifadelerini kullandı.Kaymakam Abbasoğlu, vermiş olduğu destekten ötürü, yardımlarını esirgemeyen sayın Nevzat Alğan beye ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA