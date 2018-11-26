Kaymakam Abbasoğlu: Vatan İçin Canlarını Feda Eden Şehitlerin Hakkının Ödeyemeyiz

Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu 1999 yılında Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar
Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.
Köy ziyaretlerine aralıksız devam eden Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu ilçeye bağlı Hamurköy'de Muhtar odasın'da köy halkı ile bir araya gelip köylülerin sorunlarını dinledi ve daha sonra Şehit ailesini ziyaret etti.
Vatan için canlarını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Şehidimizin anne ve babası, bizim anne ve babamızdır anlayışıyla, ziyaret edip ellerini öpüp hayır dualarına talip olduk. Şehitlerimiz ve onların ailelerinin yüreğimizde yeri başkadır. Şehit ailelerimize de böyle değerli ve fedakar vatan evlatları yetiştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Şemdinli,Dumlupınar,Hakkari
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:11