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Kaymakam Abdulkadir Çelik muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.

13.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:20Kaymakam Abdulkadir Çelik muhtarlarla bir araya geldi
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Çelik, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atacak. Belediye olarak da hayata geçirmek için hazırladığımız projelerimiz ve çalışmalarımız var. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz."
Toplantıya, kurum amirleri de katıldı.

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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