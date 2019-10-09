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Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak

Bosna Hersek'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince geleceğin kaymakamlarına daha iyi yönetici olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak için kültür ve ortak mirası tanıma programı düzenlendi.

09.10.2019 13:48Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak
Bosna Hersek'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince geleceğin kaymakamlarına daha iyi yönetici olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak için kültür ve ortak mirası tanıma programı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi personeli ve kaymakam adaylarından oluşan 103 kişilik grup, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) başkent Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.
Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Osmanlı coğrafyasını ziyaret etmek olduğunu belirterek, "Atalarımızın bıraktığı mirası yerinde görmek ve Boşnak halkını ziyaret etmek amacıyla kaymakamlarımızı her yıl getiriyoruz Bosna Hersek'e. "dedi.
Dört gün sürecek program kapsamında Mostar, Visegrad ve Srebrenitsa şehirlerini de ziyaret edeceklerini söyleyen Çakırtaş, "Özellikle yönetici olan kaymakamlara atalarımızın bıraktığı mirası göstermek ve gelecekteki yönetici yaşamlarında ilham kaynağı olmak açısından bu programı düzenledik." diye konuştu.
TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır da TMV'nin Balkanlar'daki çalışmaları hakkında kaymakam adaylarını bilgilendirdiklerini, Balkanlar'da 5 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktardı.

İçişleri Bakanlığı, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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