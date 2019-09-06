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Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında inceleme yaptı

Kaymakam Mustafa Akın, Aydıntepe yaylasında yapımı devam çalışmaları yerinde inceledi.

06.09.2019 13:15 Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında inceleme yaptı
Kaymakam Mustafa Akın, Aydıntepe yaylasında yapımı devam çalışmaları yerinde inceledi.

Bayburt Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mustafa Akın Aydıntepe yaylasında yapımı devam eden çevre düzenlenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden brifing alan Kaymakam Akın'a İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt eşlik etti.

Öte yandan, Aydıntepe yaylasını korumak amacıyla, kurulum aşamasında olan Aydıntepe Yaylası Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından yasalara uygun şekilde betonlaşmaya gitmeden yaylanın doğal halinin korunması amaçlandı. - BAYBURT

Mustafa Akın, Aydıntepe, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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