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Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş'ta şehit ailelerini ziyaret etti.

28.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:54 Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş'ta şehit ailelerini ziyaret etti.
İlçe merkezi ve köyünde yaşayan şehit aileleriyle bir araya gelen kaymakam Burak Akköz, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.
Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Akköz, "Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız." dedi.
Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.
Ziyarette İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri de hazır bulundu.

Muhammed Burak, Bostankaya, Güncel

Kaynak: AA

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