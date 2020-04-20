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Kaymakam Akköz, traktöre binerek şeker pancarı tohumu ekti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçiler tarlalarına şeker pancar ekimine başladı.

20.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:50
Kaymakam Akköz, traktöre binerek şeker pancarı tohumu ekti
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde çiftçiler tarlalarına şeker pancar ekimine başladı.
İlçeye bağlı Aşağıada köyünde pancar tohumu ekimi yapılan tarlalara giderek çiftçilerle bir araya gelen Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, muhtar Sebahattin Kartal 'dan çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Daha sonra traktöre binerek şeker pancarı tohumu eken Akköz, çiftçilere bereketli bir yıl diledi.
Akköz, "Çiftçilerimiz Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alarak pancar tohumu ekimine başladılar. Bereketli topraklarımızın bir karşının bile boş kalmaması için çiftçilerimize desteğimiz en yüksek noktada devam edecektir." diye konuştu.
Akköz, bu dönemde dezenfekte ürünlerin ve kolonyanın üretiminde kullanılan etanol ihtiyacı için şeker pancarının ve üretiminin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Burak, Kartal, Sivas, Güncel
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