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Kaymakam Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:50Kaymakam Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Aksoy, basın mensuplarına sosyal ve ekonomik haklar kazandıran 212 sayılı Basın İş Yasası Kanununun 10 Ocak 1961'de kabulünden itibaren her 10 Ocak günü 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlandığını hatırlattı.
Aksoy, mesajında şunları kaydetti:
"Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakarca görev yapan; ülkemizin, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtan, gelişimine her anlamda katkı sağlayan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA

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