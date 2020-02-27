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Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:10Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti
Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar ziyaretlerinde yaşlıların Regaib Kandili'ni tebrik ederek, kendileriyle bir süre sohbet etti
Ziyarette konuşan Kaymakam Aksoy huzurevi sakinlerine "Sevgiyle, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyor, Regaib kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.
Yaşlılara hizmet ve hürmetin önemine vurgu yapan Başkan Acar da, "Yaşlılarımıza verdiğimiz hizmeti önemsiyoruz. Sizlerin hayır duasıyla belediyemizin bereketlendiğini düşünüyoruz. Yaptığımız her hizmette, bunun bereketinin altında tabii ki sizlerin duaları var. Sizlerin dualarıyla ilçemiz bereketleniyor." dedi.
Program, ilçe Müftüsü Hasan Limon'un yaptığı duayla sona erdi.

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Kaynak: AA

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