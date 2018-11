Kaymakam Aksoy Muhtarları Kabul Etti

15 Kasım 2018 Perşembe 14:20



Beypazarı Muhtarlar Derneği Nuri Arcaklıoğlu, merkez mahalle ve taşra mahalle muhtarları ile birlikte Kaymakam Can Aksoy'u ziyaret etti.Kaymakamlık binasında muhtarları kabul eden Can Aksoy, burada yaptığı konuşmada, ilçede birlik ve beraberlik olduğunu gördüklerini ifade etti.Bu birlik ve beraberliği sürdürmenin gayreti içinde olacaklarını aktaran Aksoy, şöyle konuştu:"Görüldüğü gibi ilçede bir çok alanda inşaatlar sürüyor. Bunların arasında Hükümet Konağı binamız da bulunuyor. Bu 25 milyonluk bir yatırım. Hükümet Konağımız tamamlandığında bundan böyle sizleri orada ağırlayacağız. Eskiden köy, şimdi şimdi mahalle olan tüm mahallelerimize ziyaretlerde bulunacağız. Tüm mahallelerimizi daha yakından, her alanda tanıma fırsatı bulacağız ve sorunlarınızı da yerinde alacağız. Ziyaretiniz dolayısıyla hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."Nuri Arcaklıoğlu da muhtar olarak genel bir sorunlarının bulunmadığını ve resmi kurum temsilcileriyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.