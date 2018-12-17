Kaymakam Aksoy Okul Müdürleri ve Velilerle Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy tanışma toplantılarını sürdürüyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlü tarafından Rehberlik Araştırma Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda Aksoy, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla tanıştı.Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye atanalı bir ay olduğunu ve tanışma toplantılarını sürdürdüğünü söyledi.Eğitimi önemsediklerini bu yüzden bu toplantıyı okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla düzenlediklerini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti."Sosyal ve kültürel etkinliklerine ağırlık verelim. Bunu da yaparken, okul idaresi ve okul aile birliği işbirliği içinde yapalım. Bu nedenle okul aile birliği başkanlarının toplantıya katılmasını istedik. Onların da görüşlerini alacağız. Bu çocuklar hepimizin. Benim de iki çocuğum var. Geleceğimizin teminatı olan öğrencileri çok çok iyi yetiştirmeliyiz. Bunda herkes üzerine düşeni yapacak ve yapmalı. Okul servisleri çok çok önemli. Bunların takibini de okul müdürleriyle okul aile başkanlarına bırakıyoruz. Bu toplantılardan sonra okul ziyaretlerimizde olacak."Kaymamam Aksoy, toplantı sonrası aynı bina içerisinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu'nu ziyaret etti.