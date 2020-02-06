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Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan esnaf ziyareti

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Gimat Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki Kızılcahamamlı esnafa ziyarette bulundu.

06.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:40Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan esnaf ziyareti
Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Gimat Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki Kızılcahamamlı esnafa ziyarette bulundu.
Ziyarette Aksoy ve Acar, Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ile görüşüp, esnafla sohbet etti.
Kaymakam Aksoy, yaptığı açıklamada, Ankara'nın önemli ticaret merkezlerinden Gimat Toptancılar Sitesi'ndeki, ilçedeki her sosyal proje ve faaliyeti destekleyen Kızılcahamamlı iş insanlarına teşekkür etmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.
En büyük zenginliklerinin memleketlerine sahip çıkan Kızılcahamamlı hemşehrileri olduğunu belirten Aksoy, "Birlik ve beraberliğimizin ebedi olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.
Başkan Acar da her zaman desteğini esirgemeyen hemşehrilerini ziyaret etmekten onur duyduklarını dile getirdi.
Ziyarette fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Acar, "Başta Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan olmak üzere Gimat'ta ticaret yapan her bir hemşehrimize ilçemize vermiş oldukları desteklerden dolayı canı gönülden teşekkür ederim." dedi.

Kızılcahamam, Can Aksoy, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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