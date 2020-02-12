Haberler » Güncel » Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor - Haber

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar makam ziyaretlerine devam ediyor.

12.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:14Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar makam ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, ODTÜ - TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Acar, "Kaymakamımız Can Aksoy ile Kızılcahamamlı iş adamlarımızı ve bürokratlarımızı fırsat buldukça ziyaret ederek Kızılcahamam'la ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
10:09  Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı şifresiz mi?
12.02.2020 12:00:14