Kaymakam Alibeyoğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 13:33



15 Kasım 2018 Perşembe 13:33

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Edremit'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Abdurrahman Doğan'ın ailesini ziyaret etti.Alibeyoğlu, şehidin Değirmen köyde yaşayan babası Sabri Doğan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.Doğan da kendisini yalnız bırakmayan Alibeyoğlu ve devlet büyüklerine teşekkür etti.Ziyarete İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, Komando Üsteğmen Erol Sakman, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar da katıldı.