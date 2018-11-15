Kaymakam Alibeyoğlu'ndan Şehit Babasına Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 16:10



15 Kasım 2018 Perşembe 16:10

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, şehit babasını evinde ziyaret etti.Kaymakam Alibeyoğlu, 2012 yılında Van'ın Edremit ilçesinde depremzedeler için kurulan konteyner kentine terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Abdurrahman Doğan'ın babası Sabri Doğan'ı Değirmen köyündeki evinde ziyaret etti. Şehit babası Sabri Doğan, kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Alibeyoğlu'na ve devlet büyüklerine teşekkür etti.Kaymakam Alibeyoğlu'na; İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, Komando Üsteğmen Erol Sakman ve İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar eşlik etti. - BİTLİS