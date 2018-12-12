Kaymakam Alibeyoğlu Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14

Güroymak ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.Kaymakamlık toplantı salonundaki programda konuşan Alibeyoğlu, öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri konusunda eğitimcilere büyük görev düştüğünü söyledi.Alibeyoğlu, eğitimdeki başarı çıtasını üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.Toplantıda, okullardaki rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, veli ziyaretleri, değerler eğitimi, yetim, öksüz ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalara hız verilmesi konularında kararlar alındı.