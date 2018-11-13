Kaymakam Alibeyoğlu Rehber Öğretmenlerle Buluştu

13 Kasım 2018 Salı 13:28



13 Kasım 2018 Salı 13:28

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıda, öğretmenlerden okullardaki sorunlu öğrenciler ve velileri hakkında bilgi alan Alibeyoğlu, temel hedeflerinin ilçedeki eğitim kalitesini artırmak olduğunu söyledi.Öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri konusunda eğitimcilere büyük görevler düştüğünü ifade eden Alibeyoğlu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimdeki başarı çıtasını en üst seviyeye taşımak için mesai harcayacaklarını dile getirdi.Toplantının devamında, okullardaki rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, veli ziyaretleri ve değerler eğitimi, yetim, öksüz ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalara hız verilmesi konularına kararlar alındı.