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Kaymakam Alkan Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:07Kaymakam Alkan Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti
Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmancık Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan Durhasan Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör'ün göreve başlamasının ardından, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kendisine görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekinilen fotoğrafın ardından sona erdi. - ÇORUM

Osmancık, Durhasan, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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