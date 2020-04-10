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Kaymakam Altay polislerin haftasını kutladı

Devrek Kaymakamı Ümit Altay polislerin haftasını kutladı.

10.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:43
Kaymakam Altay polislerin haftasını kutladı
Devrek Kaymakamı Ümit Altay polislerin haftasını kutladı.

Zonguldak 'ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Devrek- Gökçebey polis noktasında görev yapan polislerin haftasını kutlarken ekiplere kolonya ikramında bulundu.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde polisleri ziyaret eden Kaymakam Altay," Arkadaşlarımızı bu özel günlerinde yalnız bırakmamak için görev yerlerine bizzat giderek omların haftasını kutladık. Biliyorum arkadaşlarımız şu günlerde oldukça fazla mesai harcıyorlar. Bizde bir nebze olsun onlara destek vermek için kendilerini görev alanlarında ziyaret ederek hem haftalarını kutladık hem de kolonya ikramında bulunarak kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Polis arkadaşlarımızın sadece bu özel günlerinde değil her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Devrek, Altay, Polis, Güncel
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