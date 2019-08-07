Kaymakam Altuntaş bamya tarlalarında incelemede bulundu

Taşova
Kaymakamı Talha Altuntaş
, ilçeye bağlı Çambükü ve Karabük
köylerini ziyaret etti.
Bamya tarlalarında incelemelerde bulunan Altuntaş, köy muhtarlarından bilgi aldı.
Altuntaş, çiçek bamyasının Taşova için gelir getiren en önemli ürünlerin başında geldiğini söyledi.
İlçe genelinde birçok köyde çiçek bamyası ekimi yapıldığını ve 6 bin dekar alanda yaklaşık yıllık 2 bin 250 ton üretim sağlandığını anlatan Altuntaş, son günlerde bamyada kök çürüklüğü hastalığı görüldüğünü, çiftçilerin şikayetleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili kurumlar ile çalışmalar yapıldığını kaydetti.