Haberler » Güncel » Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu

Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

18.10.2019 16:56Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu
Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.
Göl çevresinde uygulamaya konulan peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Altuntaş, tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü'nün bölgenin en güzide mesire yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında Boraboy Gölü'nün bulunduğunu belirten Altuntaş, "Projelerin tamamlanması ile Boraboy Gölü'ne gelen misafirlerimize daha iyi koşullarda hizmet sunma imkanı bulacağız. Bu tabiat güzelliğinin tanıtımını da yaparak ziyaretçi sayımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Altuntaş, Boraboy, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:07 HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme (3)
18:07 Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tahliyeler
18:07 Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 sanığın tahliyesine karar verildi
18:07 "Kültürel Alanların Güvenliği Çalıştayı"
18:07 Çöpte bulunan ceset parçalarıyla ilgili dava
18:06 Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:00 Parasını düşüren genç güvenlik kamerasından bulunarak parası teslim edildi
18.10.2019 18:07:52