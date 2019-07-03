03.07.2019 16:36
Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Altuntaş'tan köy ziyaretleri

Kaymakam Altuntaş

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Kumluca, Tekpınar, Hüsnüoğlu ve Çakırsu köylerini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Kumluca, Tekpınar, Hüsnüoğlu ve Çakırsu köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarlarından bilgi alan Altuntaş, köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde incelediklerini söyledi.
Ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Altuntaş, "Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz .Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Altuntaş, Kumluca, Taşova, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52   OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
18:50   Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18:50   Bingöl'de silahlı saldırı: 2 yaralı
18:49   Kırgızistan'da "Atambayev" mitingi
18:48   Afganistanlı 13 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılar
18:48   Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"
18:47   Gaziantep'te 29'uncu ayakkabı fuarı açıldı