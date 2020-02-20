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Kaymakam anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlendi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçe kaymakamı Mert Kumcu'nun anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı.

20.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:04Kaymakam anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlendi
'in ilçe kaymakamı Mert Kumcu'nun anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı.

'de son günlerde bazı öğretmenler tarafından öğrencilere şiddet uygulaması gündeme gelirken Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu'nun ise anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı. Derinkuyu 24 Kasım İlkokulu anaokulu öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Mert Kumcu minik öğrencilere yanında getirdiği oyuncakları hediye etti. Kaymakam Kumcu daha sonra ise sınıfta bulunan minik öğrenciler ile çocuklar gibi baloncuk yapması görülmeye değerdi.

Kaymakam Mert Kumcu'nun o anları sosyal medya hesaplarından "Çocuklar gibi şendik" paylaşımı yapması ise büyük beğeni kazandı. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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