Kaymakam Arabacı, Muhtarlarla Buluştu

Gümüşhacıköy
Kaymakamı Mehmet Deniz
Arabacı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Arabacı, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.
Arabacı, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.
Muhtarların, devletin köy ve mahalle temsilcileri olduğunu ifade eden Arabacı, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerdeki sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir aksaklıkta bizimle veya ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi o yerde yaşayan insanlarımız için faydalı olacaktır." diye konuştu.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Belediye Başkan Vekili Mustafa Karadağ
, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik
, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Mehmet Deniz,Gümüşhacıköy