Kaymakam Arslanköylü'den Engelli Ailesine Ziyaret

Ferizli
Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü
, ilçede yaşayan engelli Ercan Taştekin
'in evini ziyaret etti.
Engelli vatandaşların yılda sadece bir gün değil, her an hatırlanmaları gerektiğini belirten Arslanköylü, Taştekin'in babası Hidayet ve annesi Firdevs Taştekin'e 42 yıldır engelli olan çocuklarına baktıkları için teşekkür etti.
Tüm bireylerin birer engelli adayı olduğunu dile getiren Arslanköylü, şöyle konuştu:
"Ercan kardeşimizin sadece ayak parmakları ile cep telefonu, kumanda gibi cihazları kullanabildiğini, kendisini arayanlara mesajla cevap verdiğini arkadaşlarımızdan duymuştum. Bugün de kendisi ile tanışmamızdan son derece memnunum. Ayrıca engelli evlatlarına en güzel şekilde bakan anne ve babaya ne kadar teşekkür etsek azdır. Kaymakamlık
olarak ilçemizdeki tüm engellilere ve ailelerine kapımız her zaman açıktır. İlgili birimlerimiz devamlı olarak kendilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır."
Ercan Taştekin de ziyaretinden dolayı Kaymakam Arslanköylü ve beraberindekilere tablet bilgisayara yazdığı kelimelerle teşekkürlerini iletti.
Baba Taştekin ise oğlunun her istediğini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olan kaymakamlık birimlerine teşekkür etti.
Bahattin Alp Arslanköylü,Ferizli
04 Aralık 2018 Salı 09:26